Kilis'te lise öğrencilerinden deprem tatbikatı

Kilis'te '1-7 Mart Deprem Haftası' etkinlikleri çerçevesinde okullarda eş zamanlı düzenlenen tatbikatlara yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde Kilis Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta öğrenciler çember oluşturarak deprem anında yapılması gereken "çök-kapan-tutun" hareketini uygulamalı olarak öğrendi, ardından kontrollü şekilde bina tahliyesi gerçekleştirildi. Kilis AFAD Müdürü Arif Mencik, Türkiye'de her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Deprem Haftası etkinliklerinin düzenlendiğini belirterek, il genelindeki tüm okullarda eş zamanlı tatbikat yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, özellikle deprem esnasında "çök-kapan-tutun" hareketi ile bina tahliye uygulamalarının pekiştirildiğini ifade eden Mencik, "AFAD ailesi olarak ilimizde deprem öncesinde, deprem esnasında ve sonrasında alınacak tedbirler ile doğru hareket tarzına yönelik tatbikat ve eğitimlerimiz aralıksız devam edecektir" diye konuştu. - KİLİS

