Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Büyük İlgi Gördü

Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergi yoğun ilgi gördü

KİLİS - Kilis'te, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Kilis Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Yıl Sonu Sergisinde halk oyunu gösterisi ve canlı müzikle renkli anlar yaşandı. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Serginin açılışına katılan Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, yaptığı konuşmada Halk Eğitimi Merkezlerinin önemine dikkat çekti. Kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının aktif bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Demirbilek, "Kilis ilimizde halk eğitim çok aktif bir şekilde çalışmakta. Çeşitli kurslarımız aracılığıyla özellikle kadınlarımıza iş becerisi kazandırma anlamında önemli bir fonksiyon icra ediyor" dedi.

Açılış kurdelesini kesen Vali Yardımcısı Demirbilek, kursiyerlerin el emeği ürünlerini de inceleyeceklerini ifade ederek, "Bu anlamda kursiyerlerimiz çok güzel faaliyetler yapıyor. Açılışı yaptıktan sonra bu ürünleri de görme fırsatımız olacak. Çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Demirbilek, konuşmasının sonunda Halk Eğitimi Merkezi Müdürü'ne, İl Milli Eğitim Müdürü'ne, tüm usta öğreticilere, ÇATOM ve ADEM yetkililerine teşekkür ederek, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.