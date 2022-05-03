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Kilis'te çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kilis'te çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyor

Kilis'te bayram yerine akın eden Türk ve yabancı uyruklu çocuklar, gönüllerince eğleniyor.

Kilis'te bayram yerine akın eden Türk ve yabancı uyruklu çocuklar, gönüllerince eğleniyor.

Kilis'te Ramazan Bayramında çocukların eğlence merkezi olan bayram yeri, bayramın ikinci gününde yoğun kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayan bayram yerinde, günün en sıcak saatlerinde dahi kalabalık eksilmiyor. Atlı ve tahta salıncakların sıra sıra dizildiği mekanda, Türk ve yabancı uyruklu çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor. Çocukların eğlencesini aileleri de izleyerek geçmişte kendi çocuklukları dönemindeki anıları tazelediler. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayram, Kilis, Türk, Yerel, Haberler

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