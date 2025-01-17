Üye Girişi
Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

Dünyanın beklediği haber yine gelmedi! Oylama bugün de yapılmayacak
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda

DEM heyetinden beklenen açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Kilis'te 52 Bin Öğrenci Karnesini Aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi tamamlanırken, 52 bin 705 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Vali Tahir Şahin, öğrencilere hediyeler vererek başarı dileklerini iletti.

Kilis'te 52 bin öğrenci karnesini aldı

KİLİS - Kilis'te 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken 52 bin 705 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kilis'te 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 52 bin 705 öğrenci karnelerini almasıyla sona erdi. Kentte öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Kilis Valisi Tahir Şahin, karnelerini takdim ettiği öğrencilere şeker, çikolata ve boyama kitabı hediye etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Şahin, başarı dileklerini ileterek öğrencileri tebrik etti. Vali Şahin, tatilde keyifli vakit geçirmelerini istediği öğrencilere, "Boyamaları yapmayı unutmuyoruz" dedi.

(MYP-SVY-Y)

Kilis'te 52 Bin Öğrenci Karnesini Aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Yerel
img

Yeni dizisiyle ilgili şoke eden iddia!
img

Merkez Bankası dolar, faiz ve enflasyon beklentilerini duyurdu
img

Narin davasında mahkemeden itirafçı Nevzat'a soğuk duş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Bugün İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 37'e yükseldi

İstanbul'da işler çığrından çıktı! Hastanelerden 37. ölüm haberi geldi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.