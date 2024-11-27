Kilis'in Son Demir Ustası: Mesleğe Çırak Bulamıyor

Kilis'te babasından öğrendiği sıcak demir dövme sanatını 30 yıldır devam ettiren Kemal Etçi, artık çırak yetişmeyen mesleğine hayat vermeye çalışıyor. Mesleğe özenen olmadığını anlatan demir ustası, "Saatlerce kızgın demirleri bilek gücüyle döverek şekil veriyoruz. Kimse bu mesleği yapmak istemiyor çırak bulmakta bile zorluk çekiyoruz" dedi.

Kilis'te sıcak demir ustalığı yapan 54 yaşındaki Kemal Etçi, baba mesleği olan demir dövme sanatını severek devam ettiriyor. Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan demir dövme ustalığını hala yaşatmaya çalışan Etçi, artık çırak yetişmediğini, meslekteki son ustalardan olduğunu dile getiriyor. Mesleğini yorulmadan sürdüren Etçi, dükkanında ısıttığı kızgın demiri örs üzerinde çekiçle döverek balta, orak ve köylülerin siparişi üzerine çeşitli ürünlere dönüştürüyor.

Yaklaşık 10 yıl daha bu işi yapabileceğini ve daha sonra yaşından dolayı bırakmak zorunda kalacağı için mesleğin son temsilcisi olduğunu söyleyen Kemal Etçi, "30 yıl önce başlamış olduğum bu meslekte şuan son temsilcisi oldum. Mesleğe başlarken kent genelinde 10 usta vardı ama şimdi ise benimle birlikte 2 kişi kaldı. Bu meslekte 2 çocuğumu okuttum ve evlendirdim. Bu zorlu mesleği günümüzün gençleri öğrenmek istemiyor ve uzun zamandır da çırak bulamıyorum. Genelde köylerde yaşayan vatandaşlar bizlerle çok çalışıyor. Ustası olduğum bu meslekte yaklaşık olarak 10 yıl daha çalışabilirim ve daha sonra usta bulamayacağız çünkü alttan yetişen bir eleman yok" diye konuştu. - KİLİS