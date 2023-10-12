Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelerek gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kılınç, park ve bahçeler müdürlüğü personellerini tebrik etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelerek gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerini ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gayretli ve fedakar çalışmalarından ötürü personelini tebrik edip, taleplerini dinledi.

Personelleri tek tek tebrik eden Başkan Süleyman Kılınç, "Park Bahçeler Müdürlüğü personellerimizle bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdik. İlimizi yeniden ayağa kaldırmak için tüm ekiplerimiz canla başla çalışmaya devam ediyor. Şehrimiz adına yapmış oldukları hizmetlerinden ve gayretlerinden ötürü hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN