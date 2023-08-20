Kılınç, esnafı çalışmalarla ilgili bilgilendirdi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapılan çalışmalarla ilgili esnafı bilgilendirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapılan çalışmalarla ilgili esnafı bilgilendirdi.

Kent merkezinde esnaflarla bir araya gelerek onlarla yakından ilgilenen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, esnaflarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Kılınç, Sıratut Mahallesi ve Eski Kahta Caddesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret esnasında konuşan Başkan Kılınç, "Şehrimizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli rol oynayan esnaflarımıza, özellikle içerisinde bulunduğumuz bu zor süreçte kolaylıklar diliyorum. Adıyaman'ımızı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için vatandaşlarımız ve esnaflarımızdan bizzat tavsiyeler almaya özen gösteriyoruz. Bugün şehrimizin ekonomisine katkıda bulunan esnaflarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum her birinin kazançlarının bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN