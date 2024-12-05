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Kilimli-Çatalağzı Tüneline Ömer Barutçu'nun Adı Verilmeli

Kilimli-Çatalağzı Tüneline Ömer Barutçu'nun Adı Verilmeli
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Bayındır Zonguldak Derneği Başkanı Yesari Sezgin, eski devlet bakanı ve Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu'nun adının yapımı devam eden Kilimli-Çatalağzı tüneline verilmesi gerektiğini belirtti. Sezgin, Barutçu'nun Zonguldak siyasetine yaptığı katkılar ve Filyos Projesi'ne olan desteği nedeniyle vefa gösterilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Bayındır Zonguldak Derneği Başkanı Yesari Sezgin, eski devlet bakanı ve Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu'nun adının, yapımı devam eden Kilimli- Çatalağzı tüneline verilmesi gerektiğini ifade etti.

Sezgin, uzun yıllar Zonguldak siyaseti içinde aktif roller üstlenen ve özellikle Filyos Projesi'nin hayata geçmesi için gösterdiği çabalarla tanınan Ömer Barutçu'ya vefa gösterilmesinin, şehrin geçmişine ve değerlerine sahip çıkması açısından önemli olduğunu belirtti.

"Vefa duygusu şehirlere kimlik katar"

Sezgin, açıklamasında, "Bir şehir kendisine hizmet edenleri takdir etmezse, vefa duygusu olmazsa ileride kendisine hizmet edebilecek kişileri yetiştiremez. Uzun yıllar Zonguldak siyaseti içinde önemli roller almış ve hem şehrimize hem de insanlarımıza önemli hizmetler vermiş siyasetçilerimiz arasında en ön sıralarda yer alan Ömer Barutçu ismine vefa gösterilerek şehrimizde yaşatılmalıdır. Bu sebeple hem Ulaştırma bakanlığı yapmış olması hem de Filyos projesinin hayata geçmesi amacıyla gösterdiği önemli gayretlerde dikkate alınarak Filyos-Zonguldak hattında yapımı devam eden Kilimli- Çatalağzı arasındaki yeni tünele sayın Ömer Barutçunun adı verilmeli fikrimizi şehrimizin ilgili bürokrat ve siyasileri ile paylaşmak istiyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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