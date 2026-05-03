Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir KOAH hastalığı tedavisi gören Kıbrıs gazisi Osman Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Aydın için Erbaa Merkez Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Aydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
