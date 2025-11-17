Ordu'da, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve gazilik unvanına sahip olan Gazi Mahmut Akbolat, (71) bir süredir tedavi gördüğü hastalığının ardından dün evinde vefat etti. Gazi Akbolat için bugün Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı Söken Mahallesi'nde Edirli Camii'nde tören düzenlendi. Gazi Akbolat'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu askeri personel törenle musalla taşına yerleştirmesinin ardından öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı, sonrasında ise aynı mahallede toprağa verildi.

Cenaze namazına Ordu Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Gazi Akbolat'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. - ORDU