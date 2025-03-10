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Kıbrıs Gazisi Kazım Sezer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Kazım Sezer Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Karabük'te vefat eden 79 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kazım Sezer için düzenlenen cenaze töreninde ailesi, yakınları ve yetkililer bir araya geldi. Sezer, kemik iliği kanseri ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Karabük'te vefat eden 79 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kazım Sezer düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Kazım Sezer, kemik iliği kanseri ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybetti.

Sezer için 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camii'nde tören düzenlendi

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sezer'in naaşı, 5000 Evler Muharip Gaziler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Sezer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Yavuz, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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