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Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
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Aksaray'da 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İlyas Çal, Belçika'dan getirilen cenazesiyle düzenlenen askeri törenin ardından Bedir Muhtar Mezarlığı'na defnedildi.

Aksaray'da 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İlyas Çal düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Belçika'da kanser tedavisi gören 73 yaşındaki Aksaraylı Kıbrıs Gazisi İlyas Çal hayatını kaybetti. Dün Belçika'dan Aksaray'a getirilen Çal'ın cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesinde kılınan cenaze namazının ardından 21'inci Ana İkmal Merkezi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen askeri törenle Bedir Muhtar Mezarlığına defnedildi. Törene Aksaray Valisi Murat Duru, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, askeri heyet ve yakınları katıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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