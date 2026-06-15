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Kıbrıs gazisi törenle toprağa verildi

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Ateş (72), düzenlenen askeri törenin ardından Havutça Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Ateş (72), askeri törenle toprağa verildi.

İstanbul'da ikamet eden ve aslen Gönen'in Havutça Mahallesi'nden olan Kıbrıs Gazisi İbrahim Ateş, hayatını kaybetti. Gazi Ateş için Havutça Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Törene protokol üyeleri, aile yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Gazi İbrahim Ateş'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Havutça Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Ateş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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