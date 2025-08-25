Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüseyin Özkan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni, Tavşanlı Ulucami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla başladı. İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın imamlık yaptığı törene, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, gaziler, merhumun ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından Kütahya Garnizon Komutanlığı tören takımı eşliğinde camiden alınan cenaze, Tavşanlı Asri Mezarlığına getirildi. Özkan, burada yapılan duaların ardından toprağa verildi.

Defin töreninin ardından Hüseyin Özkan'ın oğluna Türk bayrağı teslim edildi. Protokol üyeleri, merhum gazinin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. - KÜTAHYA