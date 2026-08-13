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Kıbrıs Gazisi Hidayet Düzen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Hidayet Düzen Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kırşehir'de rahatsızlık nedeniyle vefat eden Kıbrıs gazisi Hidayet Düzen için Çiçekdağı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Vali Demiryürek'in katıldığı törenin ardından Düzen, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kırşehir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Kıbrıs gazisi Hidayet Düzen, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Hidayet Düzen için Çiçekdağı ilçesindeki Yeni Mahalle Yıldız Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de katıldı. Düzen, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Aile, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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