Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kıbrıs Gazisi Hasan Gümüş için düzenlenen cenaze törenine Vali Faik Oktay Sözer de katıldı. İkindi namazının ardından dualarla toprağa verilen gazi için ailesine başsağlığı dilendi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Yüzbaşı Merkez Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Gümüş, dualar eşliğinde toprağa verildi.
Törende, merhum gazinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Vali Sözer, acılı aileye taziyelerini iletti. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı