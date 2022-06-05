Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş son yolculuğuna uğurlandı

Şeker hastalığı dolayısıyla üç aydır evinde yatağa bağlı olan Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Abdullah Taştaş, vefatının ardından bugün askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şeker hastalığı dolayısıyla üç aydır evinde yatağa bağlı olan Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Abdullah Taştaş, vefatının ardından bugün askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman merkezde yaşayan 6 kız, 1 erkek olmak üzere 7 çocuk babası olan 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş için Yeni Mezarlık Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Kıbrıs Gazileri ve vatandaşlar katıldı. Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alınmasıyla Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş Adıyaman Şehitliği'nde toprağa verildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş'ın tabutunun üzerindeki Türk bayrağını oğlu Orhan Taştaş'a takdim etti. Tören sonrası Vali Mahmut Çuhadar, acılı aileye taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Çuhadar Adıyaman Kıbrıs Yerel Haberler

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