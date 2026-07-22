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Bilecik'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında şehitler için mevlit okutuldu

Bilecik'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında şehitler için mevlit okutuldu
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Şehit ve Gazi Yakınları Derneği tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı ve diğer yetkililer katıldı; şehitler için dualar edilirken gaziler minnetle anıldı.

Bilecik'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında şehitler için mevlit okutuldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Şehit ve Gazi Yakınları Derneği tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ile Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdülkadir Taşletimur katıldı. Programda aziz şehitler için dualar edilirken, gaziler minnet ve şükranla anıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde düzenlenen programın anlam ve önemine değinerek, "Programda aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ettik, kahraman gazilerimize şükran duygularımızı ifade ettik. Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak ve gazilerimizin her zaman yanında olmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve afiyet dolu bir ömür diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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