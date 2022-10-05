Kestiği Ağacın Altında Can Verdi
Yerel Haberler
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Ayhan Uğurlu (58) hayatını kaybetti.
ESMA TURAN
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Ayhan Uğurlu (58) hayatını kaybetti.
Köyceğiz ilçesinde geçen yıl meydana gelen orman yangınlarında zarar gören ağaçların kesim çalışmaları esnasında S.S Pınarköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarından Ayhan Uğurlu, kestiği bir ağacın altında kaldı.
Durumu gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde ağaç altında kalan Uğurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Uğurlu'nun cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarmanın soruşturması halen sürüyor.
Kaynak: ANKA / Yerel