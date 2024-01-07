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Kestiği ağaç sonu oldu

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Afyonkarahisar'da bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Hakan Aktuğ'un üzerine düşen kavak ağacı sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kestiği ağaç sonu oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar bir şahıs kestiği ağacın altında kalarak can verdi.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı'ya bağlı Yolkonak Köyünde satın aldığı kavak ağacını testere ile kesmeye çalışan Hakan Aktuğ'un üzerine kavak ağaçı düştü. Ağaçın altında kalan Aktuğ'u gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aktuğ kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hakan Aktuğ'nun cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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