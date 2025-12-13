Kestel'de eğitim seferberliği: "Destek Bizden, Başarı Sizden"

BURSA'da Kestel Belediyesi tarafından, eğitimde başarıyı artırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla 'Destek Bizden, Başarı Sizden' sloganıyla kapsamlı bir eğitim seferberliği başlatıldı. Proje kapsamında üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim setleri, ilk ve orta öğretimde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve kıyafet temini, okullarda altyapı iyileştirmeleri gibi pek çok alanda eğitime destek sağlandı.

Kestel Belediyesi, ilkokuldan liseye binlerce öğrenciye yönelik kırtasiye, okul kıyafeti, eğitim seti, motivasyon seminerleri ve çeşitli sosyal destekleri kapsayan projeyi 'Destek Bizden, Başarı Sizden' sloganıyla hayata geçirdi. Proje kapsamında pek çok alanda öğrencilerin eğitimine katkı sağlanırken, lise öğrencilerine üniversite hazırlık setlerinin dağıtıldığı program, Kestel Belediyesi Ek Hizmet Binası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Uzun, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçede önceliklerinin eğitim olduğunu belirterek, üniversiteye hazırlanan gençlerin bu süreçte yalnız olmadıklarını hissetmelerinin önemine dikkat çekti. Dağıtılan setlerin yalnızca birer eğitim kaynağı değil, aynı zamanda öğrencilere duyulan güvenin ve desteğin bir göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Erol, "Türkiye genelinde ücretsiz denem sınavları uygulaması da başlatmayı planlıyoruz. Ancak bununla yetinmiyoruz. İhtiyaç sahibi her öğrencimizin kırtasiye malzemelerini temin ediyor, talep eden çocuklarımıza okul kıyafetlerini sunuyoruz. Eğitim yolculuğunda hiçbir evladımızın maddi imkansızlıklar nedeniyle geride kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Programda konuşan Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Uzun ise belediyenin eğitime yönelik katkılarının, öğrenciler için fırsat eşitliğini güçlendirdiğini belirterek desteklerinden dolayı Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'a teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER İÇİN MOTİVASYON SEMİNERLERİ DÜZENLENİYOR

Etkinliğin konuk konuşmacısı, eğitimci-yazar Yavuz Yiğit ise öğrencilere yönelik derinlikli bir motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Yiğit, özellikle öğrencilik yıllarında sivil toplum kuruluşlarında aktif olan, kendisine bir hobi ve ilgi alanı edinen gençlerin hayata atılırken daha az zorlandığını ve profesyonel iş yaşamında daha başarılı olabildiğini ifade etti. Program sonunda Başkan Ferhat Erol ve Yavuz Yiğit, öğrencilerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğin kapanışında Başkan Erol, temsili olarak üniversite hazırlık setlerini öğrencilere takdim etti. Diğer setlerin ise belirlenen dağıtım planı kapsamında öğrencilere ulaştırılacağı bildirildi.