Haberler

Kestel'de eğitim seferberliği: "Destek Bizden, Başarı Sizden"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kestel Belediyesi, 'Destek Bizden, Başarı Sizden' sloganıyla eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için kapsamlı bir seferberlik başlattı. Proje, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi, kıyafet ve üniversite hazırlık setleri sağlıyor.

BURSA'da Kestel Belediyesi tarafından, eğitimde başarıyı artırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla 'Destek Bizden, Başarı Sizden' sloganıyla kapsamlı bir eğitim seferberliği başlatıldı. Proje kapsamında üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim setleri, ilk ve orta öğretimde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve kıyafet temini, okullarda altyapı iyileştirmeleri gibi pek çok alanda eğitime destek sağlandı.

Kestel Belediyesi, ilkokuldan liseye binlerce öğrenciye yönelik kırtasiye, okul kıyafeti, eğitim seti, motivasyon seminerleri ve çeşitli sosyal destekleri kapsayan projeyi 'Destek Bizden, Başarı Sizden' sloganıyla hayata geçirdi. Proje kapsamında pek çok alanda öğrencilerin eğitimine katkı sağlanırken, lise öğrencilerine üniversite hazırlık setlerinin dağıtıldığı program, Kestel Belediyesi Ek Hizmet Binası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Uzun, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçede önceliklerinin eğitim olduğunu belirterek, üniversiteye hazırlanan gençlerin bu süreçte yalnız olmadıklarını hissetmelerinin önemine dikkat çekti. Dağıtılan setlerin yalnızca birer eğitim kaynağı değil, aynı zamanda öğrencilere duyulan güvenin ve desteğin bir göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Erol, "Türkiye genelinde ücretsiz denem sınavları uygulaması da başlatmayı planlıyoruz. Ancak bununla yetinmiyoruz. İhtiyaç sahibi her öğrencimizin kırtasiye malzemelerini temin ediyor, talep eden çocuklarımıza okul kıyafetlerini sunuyoruz. Eğitim yolculuğunda hiçbir evladımızın maddi imkansızlıklar nedeniyle geride kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Programda konuşan Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Uzun ise belediyenin eğitime yönelik katkılarının, öğrenciler için fırsat eşitliğini güçlendirdiğini belirterek desteklerinden dolayı Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'a teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER İÇİN MOTİVASYON SEMİNERLERİ DÜZENLENİYOR

Etkinliğin konuk konuşmacısı, eğitimci-yazar Yavuz Yiğit ise öğrencilere yönelik derinlikli bir motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Yiğit, özellikle öğrencilik yıllarında sivil toplum kuruluşlarında aktif olan, kendisine bir hobi ve ilgi alanı edinen gençlerin hayata atılırken daha az zorlandığını ve profesyonel iş yaşamında daha başarılı olabildiğini ifade etti. Program sonunda Başkan Ferhat Erol ve Yavuz Yiğit, öğrencilerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğin kapanışında Başkan Erol, temsili olarak üniversite hazırlık setlerini öğrencilere takdim etti. Diğer setlerin ise belirlenen dağıtım planı kapsamında öğrencilere ulaştırılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
title