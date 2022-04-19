Kestel Belediyesi'nden Bulgaristan'da kardeşlik sofrası

KESTEL, BURSA (İHA) - Kestel Belediyesi Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve Bulgaristan'daki soydaşlarla birlik ve beraberliği güçlendirmek adına iftar sofrası kurdu.

Gönül sofralarını ülke sınırları dışına taşıyan Kestel Belediyesi, Bulgaristan'daki soydaşlarla iftar sofrasını paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Bulgaristan Koşukavak (Krumovgrad), Kirkovo ve Sarnitsa (Şabanlı)'da Kestel Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırlarında yaklaşık 3 bin kişi bir araya gelerek orucu açtı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve beraberindeki heyet, Bulgaristan'daki ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi de dağıtarak Ramazan ayının bereketini paylaştı.

5 şehirde 5000 kişilik iftar

Koşukava, Kirkovo ve Sarnitsa'da iftar sofralarını kuran Kestel Belediyesi, Samakov ve Gotse şehirlerindeki kardeşlerine de iftar verecek. Böylelikle 5 şehirde iftar organizasyonu düzenleyen Kestel Belediyesi 5000 kişinin aynı sofrada Ramazan ayının bereketini paylaşmasına vesile olacak. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bursa, Balkanlardan göç eden vatandaşlarımızla birlikte hızla büyüyor. Bizler bu büyüme ile Balkanlarda hayatını sürdüren vatandaşlarımıza ulaşabiliyor ve ecdat yadigarı topraklara hizmetler getirebiliyoruz. Ramazan ayında Balkanlarda yaşayan vatandaşlarımızla bir arada olabilmek adına iftar sofraları kuruyoruz. Bu sofralarda bereket ve kardeşlik var. Burada, kardeş belediyelerimizle ve Bulgaristan'daki soydaşlarımızla iftar sofralarımızı paylaşıyor, oruçlarımızı birlikte açıyoruz. Ramazan-ı Şerif'in ruhunu ve bereketini tüm dünyada yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz, bu sofraları kurarken, istiyoruz ki bu güzellik, bu dostluk ve barış sadece Ramazan ayında olmasın. Yılın 12 ayına yayılsın. Bu bölgelerde Müslüman-Hristiyan, Bulgar-Türk ayrımı yapılmadan kardeşlik devamlı olsun. Bu vesileyle sizlerin ve tüm Müslümanların Ramazanını kutluyorum" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel