Kesk'in 30. Yaşı Samsun'da Kutlandı: "Bu Bir Sınıf Mücadelesidir, Ekmek Mücadelesidir, Özgürlük Mücadelesidir"

KESK Samsun Şubeler Platformu, KESK'in kuruluşunun 30. yılını Samsun'da da kutladı. Programda kentte görev yapan yerel gazetelere ve ANKA Haber Ajansı Samsun muhabiri Mehmet Rebii Özdemir'e, yaptıkları haberler dolayısıyla plaket verildi.

KESK Samsun Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz etkinlikte yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bizim mücadelemizin yalnızca kamu emekçileri mücadelesi olmadığını bilmek gerekir. Bu bir sınıf mücadelesidir, ekmek mücadelesidir, özgürlük mücadelesidir, eşitlik mücadelesidir, demokrasi mücadelesidir, kadın mücadelesidir. Nitekim dikkat ederseniz, burada gösterdiğimiz slaytların her birinde yalnızca kendi iş kolumuz ya da çalışma alanlarımız değil, toplumsal sorunların tamamına dair mücadele başlıklarımızın yer aldığını görürsünüz. Alanda oluşumuz vardır, sokakta oluşumuz vardır, seslenişimiz vardır, haykırışımız vardır.

Bu anlamıyla KESK'in 30. kuruluş yılı, Türkiye emek tarihine başarılarıyla, başarısızlıklarıyla birlikte kazınmıştır. Neoliberal saldırı düzeninin bizden neleri aldığını o slaytlarda açık ve net biçimde görüyoruz. Sağlıkta özelleştirmeye hayır diyoruz ama sağlık tümüyle piyasalaşmış, özelleştirilmiş durumdadır. Eğitimde piyasalaşmaya ve özelleştirmeye hayır diyoruz ama halkın çocukları nitelikli, kamusal ve bilimsel bir eğitimden uzak; gerici ve piyasacı bir eğitim sistemine mahküm edilmiştir.

Enerji ve maden emekçilerine dair slaytı da gördük. 'Madenler özelleştirilemez' diyoruz ama madenler özelleştiriliyor. Aslında bu, hepimizin tarihidir. Kayıplarımız hepimizin kaybıdır ya da Türkiye toplumunun, tüm yurttaşların kaybıdır. Ama biz yine direnmeye, itiraz etmeye devam ediyoruz. Çünkü KESK'in kuruluşunda, 90'lı yılların hemen başında bir mottomuz vardı: KESK yalnızca fiili ve meşru bir mücadelenin adı değildir.

Aynı zamanda sokakta barikatları yıkan militan bir mücadelenin adıdır. Bu anlamıyla KESK'in Türkiye emekçi sınıflar tarihine özel bir yerinin olduğunu düşünüyorum."