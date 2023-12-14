Kepez Belediyesi Özel Çocukları Lunapark'ta Ağırladı

Kepez Belediyesi, Antalya'da özel çocuklara hizmet eden 14 dernek ve 2 okulun öğrencilerini Lunapark'ta ağırladı.

Antalya'da özel çocuklara hizmet eden 14 dernek ve 2 okulun öğrencileri Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Lunapark etkinliğinde buluştu. Özel çocuklar aileleri ve arkadaşlarıyla beraber Lunapark'ta unutamayacakları eğlenceli bir gün geçirdiler. Etkinliğin her ayrıntısını büyük bir titizlikle hazırlayan Kepez Belediyesi, çölyak hastası çocukları da unutmadı. Çölyak hastası çocuklar için özel ikramlıklar hazırlandı. Etkinliğin ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de çocukların Lunapark mutluluğuna ortak oldu. Başkan Tütüncü, lunapark buluşmasına katılan derneklere ve çocukların ailelerine teşekkürler etti.

"Kalbimizdeki yeriniz derin"

Her zaman özel çocukların ve özel çocuklara hizmet eden derneklerin yanı başında olduklarını belirten Başkan Tütüncü, "Biz bugüne kadar bütün çocuklarımızı hayatın içerisinde böyle güzel ortamlarda mutlu edebilmek için çalıştık. Zaman zaman bu güzel Lunapark'ta çocuklarımızla, öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Bunun amacı şu; Biz sizleri hepinizi yürekten seviyoruz, kalpten seviyoruz. Kalbimizdeki yeriniz derin. Bu hayatı bu güzel şehirde birlikte yaşamaya, sevinçleri mutlulukları paylaşarak artırmaya, hüzünleri ve kederleri paylaşarak azaltmaya gayret ediyoruz. Birbirimizin sorumluluğu, yine hepimizin sorumluluğudur. Biz hepsini bu şekilde tanımlıyoruz. ve bugün sizlerle beraber, çok sevdiğimiz çocuklarımızla beraber olmaktan çok mutluyuz" dedi. - ANTALYA