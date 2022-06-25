Kendisine emanet edilen yırtıcı kuşla arkadaş oldu elleriyle besledi

Bursa'da bir vatandaş kendisine emanet edilen yırtıcı kuşla arkadaş olup onu elleriyle besledi.

Doğada çok sayıda yaralı ve yardıma ihtiyacı ihtiyacı olan yabani hayvana yardımda bulunan ve bu anları Youtube sayfasında paylaşan İbrahim Sargın, yeni bir hayvana daha yardımda bulundu. Uçamayan kerkenez kuşu bulan bir vatandaş bu kuşu İbrahim Sargın'a emanet etti. Emanet edilen kuşla arkadaşa olan Sargın, onu elleriyle besleyerek başının üzerinde gezdirdi. Sargın, beslediği kuşu Milli Parklar yetkililerine haber vererek teslim etti. Sargın, bu anları kayda alınca ortaya renkli görüntüler çıktı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel