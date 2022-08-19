Kemerhisar Belediye Başkanı Oya'dan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

Niğde Kemerhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.

Niğde Kemerhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Niğde Kemerhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya, Başkan Danışmanı Ramazan Varlı ve Antik Tyana Kazı Evi Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay'ı makamında ağırladı.

Kendilerini ağırladığı için Büyükerşen'e teşekkür eden Başkan Ramazan Oya, "Yılmaz Hocamızın belediyecilikte Türkiye'ye örnek olarak hayata geçirdiği projeleri tüm ülke yakından biliyor. Başarılı şehircilik çalışmaları ile Eskişehir ülkemizin gözde kentlerinden olmuştur. Şehrin mimarı Büyükerşen'e misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükerşen de Başkan Oya ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.