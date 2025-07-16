Kemaliye'de Geleneksel Dut Pestili Yapımı Başladı

Kemaliye'de Geleneksel Dut Pestili Yapımı Başladı
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dut hasadının ardından, yöreye özgü geleneksel pestil yapımına başlandı. Olgunlaşan dutlar, kazanlarda kaynatılıp pestil haline getiriliyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dut hasadının ardından geleneksel pestil yapımına başlandı.

Kemaliye'de bu kez kazanlar dut pestili için kaynadı. Bölge halkı tarafından her yıl yaz aylarında yapılan dut pekmezinin ardından, olgunlaşan dutlardan kış aylarında tüketilmek üzere pestil hazırlığı başladı. Ağaçlardan silkelenerek toplanan dutlar, temizlendikten sonra dev kazanlarda odun ateşiyle saatlerce kaynatılıyor. Elde edilen şıra, unla birlikte hamur kıvamına getirilerek tekrar pişiriliyor. Kıvam alan karışım, tahta kaşık ve kepçelerle bezlerin üzerine dikkatlice yayılıyor.

Bez üzerine serilen pestil, güneş altında iki gün boyunca kurumaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra ıslatılarak bezlerden ayrılan pestiller, kışa saklanmak üzere tahta sandıklara yerleştiriliyor.

Erzincan'da sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte bu geleneksel yöntemle yapılan pestil, hem sağlıklı hem de doğal bir kışlık besin olarak sofralarda yerini alıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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