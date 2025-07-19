Kemaliye'de Birlik Cemi Programı ve Gezinti Etkinlikleri
Kemaliye'nin Ocak köyünde düzenlenen Birlik Cemi programına katılan vatandaşlar, Kaymakam Emirhan Arıkan'ın ev sahipliğinde Reyhan şerbeti ikramı sonrası ilçe gezisi ve Karanlık Kanyon'da tekne turu yaptılar.
Kemaliye'nin Ocak köyünde bugün düzenlenecek olan Birlik Cemi programına katılmak üzere gelen Sultangazi Hz. Ali Cemevi ve Hıdır Abdal Sultan Ocağından vatandaşlar ilçeyi ziyaret etti.
Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan'ın ev sahipliğinde geleneksel Reyhan şerbeti ikramı yapıldı, ardından ilçe gezisi ve Karanlık Kanyon'da tekne turu gerçekleştirildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel