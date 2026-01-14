Haberler

Ak Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler oldu

Ak Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Kemal Yiğit Güler getirildi. Eski başkan Hayri Danacı'ya teşekkür eden İl Başkanı Hüseyin Okandan, Güler'e yeni görevinde başarılar diledi.

Ak Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Kemal Yiğit Güler getirildi.

Ak Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nda 1 aya yakın bir süre önce görevinden ayrılan Hayri Danacı'nın yerine Kemal Yiğit Güler getirildi. Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan tarafından yapılan açıklamada, "AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Kemal Yiğit Güler atanmıştır. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveri ve gayretle yürüten Hayri Danacı'ya, teşkilatımıza sunduğu kıymetli emek ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bayrağı devralan Kemal Yiğit Güler'e ise üstlendiği bu önemli sorumlulukta başarılar diliyor, Kayseri gençliğine ve davamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim, birliğimizi ve mücadelemizi daim etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü

Bu görüntüler, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden birinde çekildi
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

Ekranların parlayan yıldızından çok konuşulan fotoğraflar
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı

Fethiye'de inanılmaz anlar! 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti