Kedi, şehitlikteki Türk bayrağını öptü Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta sokak kedisi, şehit mezarlığında Türk bayrağını öperken görüntülendi. Kahramanmaraş'ta sokak kedisi, şehit mezarlığında Türk bayrağını öperken görüntülendi. Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığı'nda çekilen fotoğraflar ilgi çekti. Şehitler Mezarlığı görevlilerinin rutin kontrol yaptığı sırada, Şehit Jandarma Er Mehmet Demircan'ın mezarına çıkan bir sokak kedisi, şehidin mezar taşında bulunan Türk bayrağını öptü. O anları ise görevliler fotoğrafladı. Şehidin mezarı başında çekilen fotoğraf, paylaşılan sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Demircan Kahramanmaraş Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kedi, şehitlikteki Türk bayrağını öptü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.