Keçiören'deki akıllı serada muz yetiştiriliyor

Keçiören Belediyesi, ilçedeki Ovacık Mahallesi'nde bulunan akıllı serada muz yetiştirmeye başladı.

Keçiören Belediyesi tarafından serada görevli ziraat mühendisleri ve bahçıvanlar tarafından yürütülen çalışmayla uygun iklim şartı oluşturularak meyvelerin yetişmesi sağlandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, akıllı seranın birçok bitki türünü yetiştirmeye elverişli bir iklimlendirme sitemine sahip olduğunu belirterek, "Seramızda onlarca tür bitki yetiştirerek park ve bahçelerimizi buradan temin ettiğimiz bitkilerle süslüyoruz. Sebze fidesi, ağaç türü bitki ve meyve de yetiştirdiğimiz tesisimizde altın çilek bitkisini çelikle çoğaltarak tohum almayı da başardık. Seramızın etrafındaki 3 dönümlük alanı halkımıza açık meyve bahçesi yaptık. Burada çevre düzenlemesi de yaparak yürüyüş yolu inşa ettik. Şehrimize kazandırdığımız akıllı seramız sayesinde belediyemizin bitki giderlerini büyük oranda azalttık ve tasarruf sağladık" dedi. - ANKARA