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Keban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı

Keban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumu yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yılı nedeni ile kutlama programı düzenlendi.

Keban'da Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yılı nedeni ile etkinlik düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Polat tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Vatandaşların da katıldığı programın ardından Polat ve beraberindeki polisler, kaymakam Furkan Atalık'ı makamında ziyaret etti. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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