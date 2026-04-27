Kdz.Ereğli su ürünleri Kooperatifi'nde kongre öncesi adaylık açıklaması

Karadeniz Ereğli'de balıkçılık sektörünün önemli temsilcilerinden Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesi hareketli günler yaşıyor.

Kooperatifte yapılacak seçimler öncesinde dikkat çeken bir adaylık açıklaması geldi. Çocukluk yıllarını denizle ve balıkçılıkla iç içe geçirdiğini belirten Denizcan Dere, kooperatif başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Sektörün içinden gelen bir isim olarak öne çıkan Dere, özellikle Bozhane esnafının yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Adaylık açıklamasında konuşan Dere, "Benim için öncelik, Ereğli ekonomisine katkısı göz ardı edilemeyen Bozhane esnafının hak ettiği saygıyı ve hizmeti almasıdır. Bugüne kadar çok değerli başkanlarımız ellerinden geleni yaptı. Ben de kendilerine destek oldum. Hali hazırda yönetim kurulu üyeliği yapmaktayım. Ancak artık tam uyum çerçevesinde yapılan haksızlıkları haykırmanın zamanı gelmiştir. Çığ gibi büyüyen sorunlarımız için güçlü yönetimimizle çözüm önerilerimizi yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Vicdan, merhamet ve vefa birinci önceliğimdir" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı