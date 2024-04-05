Kdz. Ereğli'de Avukatlar Günü Töreni

Kdz. Ereğli ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle çok sayıda avukat Atatürk anıtı önünde yapılan törenle günlerini kutladı.

Zonguldak Barosu Kdz. Ereğli temsilcisi Av. Nilay Merve Öztürk törende yaptığı konuşmada Avukatlık mesleğinin önemine vurgu yaparak "Avukatın sesi kesilirse, halkın nefesi kesilir" dedi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan törende konuşan Zonguldak Barosu Kdz. Ereğli temsilcisi Av. Nilay Merve Öztürk, avukatlık mesleğinin önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Av. Öztürk konuşmasında "Yargının asli unsurlarından olan siz meslektaşlarımın Avukatlar gününü sevgi ve saygılarımla kutluyorum. 5 Nisan Avukatlar günü yargı yoluyla hakkına Avukatlar Günü ulaşmaya çalışan herkesin günüdür. Yargı tüm milletindir. Bizler, hukukun her şeyi çözdüğüne inandığımız için, hukukun üstünlüğünden yana olduğumuz için avukatız. Çocuğa, kadına ve tüm canlılara şiddete karşı durmak için avukatız. Bizler ihtiyacı olan herkesin yargıdaki güvencesi olabilmek için avukatız. Savunma makamı olarak bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği aydınlık yolda ilerlemeye ve anayasanın temelinde yer alan hukukun üstünlüğünün sağlanması yolundaki mücadelemize devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğünden bahsedebilmek için en önemli şartlardan biri yargılamanın adil olması ve tarafsızlığın sağlanmasıdır. Bunun koşulu da bağımsız savunmadır. Bu sebeple yargılama için avukatlar ne kadar güçlü ise yargı o derece adil kararlar verecek, bağımsız ve tarafsız kalabilecektir. Avukatlar vatandaşların bağımsız mahkemelerde eşit ve adil şekilde yargılanmalarının yanı sıra devlete ve hukuka olan güvenlerinin sağlanmasında da önemli bir görev üstlenmektedirler" dedi.

Avukatlar günü töreni yapılan konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK