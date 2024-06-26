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KBÜ'de mezuniyet coşkusu sürüyor

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Karabük Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri, Edebiyat Fakültesi ve İşletme Fakültesinin mezuniyet coşkusuyla devam etti.

Karabük Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri, Edebiyat Fakültesi ve İşletme Fakültesinin mezuniyet coşkusuyla devam etti.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 738 öğrenci mezun olurken, İşletme Fakültesinden 336 öğrenci mezuniyet heyecanını yaşadı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda düzenlenen Edebiyat Fakültesi mezuniyet programına Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Kahraman, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni, tanıtım filmleri ve KBÜ Marşı'nın izlenmesi ile devam etti.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler keplerini fırlatarak mezun oldu.

Hamit Çepni Konferans Salonunda düzenlenen İşletme Fakültesi mezuniyet programına ise Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Kahraman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edilirken öğrenciler, hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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