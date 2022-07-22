Kazancı, kariyer sohbetine katıldı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, "Kariyer Sohbetleri" programı gerçekleştirdi.

TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesinde yatılı kalan kız öğrencilerie yönelik düzenlenen programa, İl Müftüsü Sinan Kazancı, Hattat Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesinde yatılı kalan erkek öğrencilerine yönelik gerçekleşen programa da İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner katıldı. Soru cevap şeklinde, hasbihal tadında gerçekleşen programda Kazancı, gençlere; geleceğe dair hedeflerinin ve hayallerinin olmasını, zamanın ve gençliğin çok önemli bir nimet olduğunu ve kıymetinin bilinmesini vurgulayarak önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrenciler yatılı yaz Kur'an kurslarından ve programdan duydukları memnuniyeti dile getirip, Kazancı'ya ve ekibine teşekkür etti. Program sonrası öğrencilere dondurma ikramında bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel