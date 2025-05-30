Kaza Simülasyonu Gerçek Gibi Deneyimlendi

Kaza Simülasyonu Gerçek Gibi Deneyimlendi
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlara yönelik kaza simülasyonu etkinliği düzenleyerek emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak gösterdi. Simülasyon aracı, gerçek kaza hissiyatı yarattı.

Kaza simülasyonu gerçeğini aratmadı

BOLU - Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzzet Baysal Caddesi'nde vatandaşların deneyimlediği kaza simülasyonu gerçeğini aratmadı. Etkinlikte, emniyet kemerinin hayati önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında vatandaşlara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Jandarma Trafik Timleri tarafından İzzet Baysal Caddesi'ne ' Kaza Simülasyon Aracı' getirildi. Özel olarak hazırlanan simülasyon aracı, bağlı bulunduğu sistem sayesinde ters dönerek vatandaşlara gerçek kaza anını yaşattı. Kaza anında emniyet kemeri takmanın hayati önemi uygulamalı olarak gösterildi.

Simülasyon aracına binen Arif Tosun, "Kaza hissiyatı verdi. Ters dönünce biraz kötü oldum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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