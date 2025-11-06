Kayserili İş İnsanı Hüseyin Bayraktar Hayatını Kaybetti
89 yaşındaki Kayserili iş insanı Hüseyin Bayraktar, hayatını kaybetti. Cenazesi 7 Kasım Cuma günü Beşiktaş'ta kılınacak.
Kayserili iş insanı Hüseyin Bayraktar, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesi 7 Kasım Cuma günü Beşiktaş ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel