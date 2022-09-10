Kayseri yerel haberleri | Büyükşehir'den Bünyan'a 'şeffaf' dokunuş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde Bünyan'da yapımı devam eden ' Kayabaşı Cam Teras' projesini yerinde inceledi.

İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan, ilçe ve mahalle sakinlerinin taleplerini, isteklerini yerinde dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi yapıları ve gilaburusu ile ünlü Bünyan ilçesinde hizmetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Bünyan ilçesinde yaptıkları ziyaretlerde verilen sözleri yerine anında getiren Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Kayabaşı mevkiinde şeffaf cam teras yaparak Bünyan'ı seyredebileceği projeyi hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi işbirliği

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde yapımı devam eden Kayabaşı Cam Teras projesini yerinde inceleyen Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'dan son durum hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Çok değerli Bünyan Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibiyle birlikte Kayabaşı Cam Teras çalışmasının yapıldığı yerdeyiz. Sayın Valimiz ile birlikte daha önce geldiğimizde bu kararı almıştık. Dayanışmanın bir örneğini sergilemek amacıyla külfeti de 3'e bölmüştük, elbette hiçbir farkımız yok, burada bir ürünün, eserin çıkması önemli olandır" dedi.

"Hem Bünyan'ımızı seyredeceğiz hem de keyifli ortamda çayımızı içeceğiz"

Büyükkılıç, Bünyan'a yakışacak bir projenin burasını adeta canlandırıp, şenlendireceğini, bir ay içerisinde çalışmaların toparlanacağını vurgulayarak, "Daha sonraki süreçte hem Bünyan'ımızı seyredeceğiz hem de keyifli ortamda çayımızı içeceğiz. Bünyan'ımıza, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Kapuzbaşı'nda da böyle bir çalışmamız var" diye konuştu.

Bünyan'ın ilklere imza attığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, ilçede bereketi yaşadıklarını ifade ederek, "Başkanımızın da gayretli, iyi niyetli ekibini de kutluyorum, inşallah durmak yok, hizmete devam diyoruz" şeklinde konuştu. İlçenin turizm ataklarına devam ettiğini söyleyen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok yoğun desteğiyle, Allah razı olsun. Vali bey ile buraya ziyarete geldiklerinde, projemizi anlattık, çok hoşuna gitti, startını verdiler, yakın zamanda Bünyan Kayabaşı Cam Teras'ımız önce hemşehrilerimize sonra tüm Kayseri'ye hayırlı olsun diyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ