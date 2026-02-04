Hulusi Akar duyurdu: Öğretmen Evi 2026 yılı yatırım programına alındı

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, Kayseri yeni öğretmen evi yapımının 2026 yılı yatırım programına alındığını duyurdu.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kayseri yeni öğretmen evi yapımının 2026 yılı yatırım programına alındığını duyurdu. Akar, "Kayseri yeni öğretmenevi yapımı, 2026 yılı yatırım programına alındı. Milli Eğitim Bakanımıza ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Eğitim camiamıza, öğretmenlerimize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ