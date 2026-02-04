Haberler

Hulusi Akar duyurdu: Öğretmen Evi 2026 yılı yatırım programına alındı

Hulusi Akar duyurdu: Öğretmen Evi 2026 yılı yatırım programına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de yeni öğretmen evi yapımının 2026 yılı yatırım programına alındığını duyurdu. Akar, eğitim camiasına ve öğretmenlere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, Kayseri yeni öğretmen evi yapımının 2026 yılı yatırım programına alındığını duyurdu.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kayseri yeni öğretmen evi yapımının 2026 yılı yatırım programına alındığını duyurdu. Akar, "Kayseri yeni öğretmenevi yapımı, 2026 yılı yatırım programına alındı. Milli Eğitim Bakanımıza ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Eğitim camiamıza, öğretmenlerimize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz

Kante'yi karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Altay Bayındır Beşiktaş yolcusu

Fener'in ezeli rakibine gidiyor
Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz

Kante'yi karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar

Ankara'da düşen uçağın ses kayıtları çözüldü! İşte ilk bulgu
Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor