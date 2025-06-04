Kayseri Valisi, Tek Mezun Bulut'un Mezuniyetine Katıldı

Kayseri Valisi, Tek Mezun Bulut'un Mezuniyetine Katıldı
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Derebentbaşı İlkokulu'nun tek mezunu olan Bulut Şimşek'in mezuniyetine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vali olmak istediğini söyleyerek mezuniyetine davet eden Bulut'un mezuniyetine katıldı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Derebentbaşı İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek'i okulun tek mezunu olan ve vali olmak istediğini söyleyen Bulut Şimşek mezuniyetine davet etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Bulut'un davetine katılarak Bulut'un kep attığı tek kişilik mezuniyette öğrencilerle bir araya geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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