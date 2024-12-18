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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tedavi Edilen Yırtıcı Kuşları Doğaya Saldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tedavi Edilen Yırtıcı Kuşları Doğaya Saldı
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Özvatan ilçesinde tedavisi tamamlanan kartal, şahin ve akbabayı doğaya saldı. Vali Çiçek, hayvanların doğaya kazandırılması programına katılarak şahinle fotoğraf çektirdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ; tedavisi tamamlanan kartal, şahin ve akbabayı doğaya saldı.

Özvatan ilçesi yakınlarında yaralı olarak bulunan kartal, şahin ve akbabanın tedavisi tamamlandı. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Özvatan ilçesini ziyaret eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, burada hayvanların tekrar doğal yaşama salınması programına katıldı. Hayvanları doğaya salan Çiçek, şahin ile de fotoğraf çekindi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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