Vali Çiçek'ten yılın ilk mesai gününde saha ziyareti

Güncelleme:
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hunat Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretleri sırasında talep ve önerileri dinleyen Vali Çiçek, esnafın görüşlerinin önemine vurgu yaptı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; yılın ilk mesai gününde Hunat Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarımıza bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Çiçek Hunat Mahallesi ziyaretinin ardından programını Millet Caddesi ve Kazancılar Çarşısı ile sürdürdü. Vali Çiçek, ziyaretler kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip hayırlı işler temennisinde bulunarak sohbet etti, talep ve önerileri dinledi. Şehrin nabzını sahada tutmaya önem verdiklerini ifade eden Vali Çiçek, "Esnaf ve vatandaşların görüşleri bizim için önemlidir" dedi"

Ziyaretler, karşılıklı iyi dilekler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
