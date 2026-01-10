Haberler

Başkan Bağlamış: "Gazetecilik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir fedakârlığın hikâyesidir"

Güncelleme:
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, zor şartlar altında görev yapan gazetecilerin özverisini vurgulayarak, tüm gazetecilerin gününü kutladı.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; zor şartlar altında dahi büyük bir özveriyle görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti. Başkan Bağlamış mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Doğru ve ilkeli haber almamız için yoğun gayret gösteren, zorlu şartlarda emek veren, daha adil bir dünya için çaba sarf eden gazetecilerimizin gününü tebrik ediyorum. Gazetecilik sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir fedakarlığın hikayesidir. Görevi başında hayatını kaybeden gazeteci dostlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, görevine devam eden tüm gazetecilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür temenni ediyorum. Bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." - KAYSERİ

