Kayseri'nin Nüfusu 2024'te 1 Milyon 452 Bin 458'e Yükseldi

TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus bilgilerine göre Kayseri'nin nüfusu 1 milyon 452 bin 458 oldu.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarında Kayseri nüfusu, yüzde 4,7 artış göstererek 2023 yılında 1 milyon 445 bin 683'ten 2024 yılında 1 milyon 452 bin 458 kişiye yükseldi. İlçelerin nüfusları şu şekilde:

"Melikgazi: 589 bin 989, Kocasinan: 416 bin 124, Talas: 171 bin 689, Hacılar: 13 bin 270, Akkışla: 5 bin 738, Bünyan: 30 bin 486, Develi: 67 bin 676, Felahiye: 5 bin 781, İncesu: 30 bin 181, Özvatan: 4 bin 67, Pınarbaşı: 21 bin 567, Sarıoğlan: 13 bin 943, Sarız: 9 bin 853, Tomarza: 20 bin 832, Yahyalı: 35 bin 588, Yeşilhisar: 15 bin 674." - KAYSERİ