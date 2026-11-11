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Kayseri Melikgazi'de yakıtı biten otomobili trafik polisleri yol kenarına itti

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Kayseri Melikgazi'de yakıtı biten otomobili trafik polisleri yol kenarına itti Haber Videosunu İzle
Kayseri Melikgazi'de yakıtı biten otomobili trafik polisleri yol kenarına itti
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yakıtı biten otomobil yol ortasında kalınca trafik polisleri aracı iterek yol kenarına çekti. Erenköy Mahallesi Davud El-Kayseri Caddesi'nde yaşanan olayda sürücü, kendisine yardım eden polis ekiplerine teşekkür etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yakıtı biten otomobil yol ortasında kaldı. Trafiğin ortasında kalan sürücünün yardımına koşan trafik polisleri, otomobili yol kenarına kadar itti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Davud El- Kayseri Caddesi üzerinde seyreden A.B. idaresindeki 38 AGP 736 plakalı otomobil yakıtının bitmesi nedeniyle yol ortasında kaldı. O sırada A.B.'yi gören Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, araçlarını kenara çekerek, A.B.'nin yardımına koştu. İki polis memuru tarafından itilen otomobil, yol kenarına çekilerek, güvenli bölgeye alındı.

A.B. kendisine yardım eden polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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