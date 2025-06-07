Kayseri Jandarma, Kurban Bayramı Trafik Tedbirlerini Denetledi

Kayseri Jandarma, Kurban Bayramı Trafik Tedbirlerini Denetledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kurban Bayramı süresince alınan trafik tedbirlerini yerinde kontrol ederek sürücüleri bilgilendirdi ve bayram ruhunu yaydı.

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı; alınan trafik tedbirlerini yerinde kontrol ederek sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde; Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı tarafından Kurban Bayramı tatili süresince trafik ve araç yoğunluğunun arttığı Kayseri Tomarza ve Develi-Yeşilhisar yol ağında alınan yoğunlaştırılmış trafik tedbirleri yerinde kontrol edildi. Trafik denetimi sırasında, jandarma personeli seyahat eden vatandaşlar ve yol kullanıcılarıyla bayramlaştı. Ekipler; 'Yolun sonu bayram olsun', 'Bir kural bir ömür' mottosu ile sürücü ve yolculara huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Denetimler çerçevesinde sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı, trafikte dikkatli ve kurallara uygun davranmaları hususunda bilgilendirme yapıldı, çocuklara ise çeşitli hediyeler dağıtıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır

Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musk paylaşımını sildi, Demokratlar devreye girdi: Epstein dosyaları yayınlansın

ABD'de Trump'ın uykularını kaçıracak "Epstein" çağrısı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para

İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
Ekipler her yerde 14 yaşındaki Burak'ı arıyor! Ailesi bir gün önce zorla saçlarını kesmiş

Burak 3 gündür ortada yok! Ailesiyle yaşadığı son olay dikkat çekiyor
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde paniğe neden oldu
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.