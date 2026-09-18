Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne Sinan Ergen atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi’nde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne Sinan Ergen atandı.
Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Sinan Ergen atandı.
Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Zonguldak İl Emniyet Müdürü olan Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı