Bakanlık listesinde Kayseri'den 2 firma
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde Kayseri'den iki ürün hileli ve sağlık açısından tehlikeli olduğu gerekçesiyle bazı firmalar ile birlikte yayınlanan listeye girdi. Listede 'Zirve Sucuk ve Pastırma' ile 'Elif Yemek Hizmetleri' firmalarının ürünleri yer alıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli, standart dışı ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalara yönelik yapılan denetimlerde Kayseri'den 2 ürün listeye girdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye Kayserili 2 firma da dahil oldu. Listede yer alan Kayserili firmalar ise şu şekilde;
"Zirve Sucuk ve Pastırma - Ramazan Helvacı - ısıl işlem görmüş piliç parmak sucuk (mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti, Elif Yemek Hizmetleri - Gülizar Koşmaz - dana köfte (kanatlı eti tespiti)" - KAYSERİ