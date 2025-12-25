Haberler

Bakanlık listesinde Kayseri'den 2 firma

Bakanlık listesinde Kayseri'den 2 firma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde Kayseri'den iki ürün hileli ve sağlık açısından tehlikeli olduğu gerekçesiyle bazı firmalar ile birlikte yayınlanan listeye girdi. Listede 'Zirve Sucuk ve Pastırma' ile 'Elif Yemek Hizmetleri' firmalarının ürünleri yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli, standart dışı ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalara yönelik yapılan denetimlerde Kayseri'den 2 ürün listeye girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye Kayserili 2 firma da dahil oldu. Listede yer alan Kayserili firmalar ise şu şekilde;

"Zirve Sucuk ve Pastırma - Ramazan Helvacı - ısıl işlem görmüş piliç parmak sucuk (mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti, Elif Yemek Hizmetleri - Gülizar Koşmaz - dana köfte (kanatlı eti tespiti)" - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Büyükelçi, sahte diploma suçlamasıyla görevden alındı
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor! İşte Kim'in son hali
Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak

Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak