Bakanlık listesinde Kayseri'den 2 firma

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli, standart dışı ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalara yönelik yapılan denetimlerde Kayseri'den 2 ürün listeye girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye Kayserili 2 firma da dahil oldu. Listede yer alan Kayserili firmalar ise şu şekilde;

"Zirve Sucuk ve Pastırma - Ramazan Helvacı - ısıl işlem görmüş piliç parmak sucuk (mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti, Elif Yemek Hizmetleri - Gülizar Koşmaz - dana köfte (kanatlı eti tespiti)" - KAYSERİ