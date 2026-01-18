Haberler

Develi'de mahalleli köprüye korkuluk istiyor

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Sarıkaya mahallesinde bulunan bir köprüde korkuluk olmaması, vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalleli, kazaların önlenmesi için yetkililerden köprünün güvenliğiyle ilgilenmelerini talep ediyor.

Kayseri'nin Develi'nin ilçesinde bulunan bir köprüde korkuluk olmaması vatandaşı tedirgin ederken, yetkililerden köprüyle ilgilenilmesini istedi.

İlçeye bağlı Sarıkaya mahallesinde bulunan bir köprüde korkuluk olmaması vatandaşı düşündürüyor. Köprüde ara ara kazaların meydana geldiğini ifade eden Kadir İlhan; "Kapımın önünde köprü var, ne korkuluğu var başka bir şey. Yarın benim 5 yaşındaki çocuk düşse bunun vebalini kim taşıyacak? Geçen gün komşum buradan ATV ile düştü" ifadelerini kullandı.

Mahalleli, yetkilerden köprüyle ilgilenilmesini ve oluşabilecek tehlikelerin ortadan kaldırılmasını istedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
